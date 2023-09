CLASSIFICA - Juve, altro che vetta per una notte: domani il Napoli può agganciarla

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo il secondo anticipo del sabato:

Brutta sconfitta per la Juventus in casa del Sassuolo, dove l'ex obiettivo Domenico Berardi sfodera una prestazione da urlo e contribuisce in maniera decisiva al secondo successo in campionato dei neroverdi. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo il secondo anticipo del sabato:

Inter 12

Milan 12*

Lecce 11*

Juventus 10*

Frosinone 8*

Napoli 7

Torino 7

Fiorentina 7

Verona 7*

Atalanta 6

Sassuolo 6*

Bologna 5

Roma 4

Genoa 4*

Monza 4

Lazio 3

Udinese 3

Salernitana 3*

Cagliari 2

Empoli 0

*Una partita in più