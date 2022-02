CLASSIFICA - Juve e Atalanta restano lontane dal Napoli: bianconeri quarti a -9 dalla vetta

Finisce in pareggio lo scontro diretto per la Champions League tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri bravi ad acciuffare il risultato allo scadere. Con questo risultato la Juve evita la sconfitta ma non recupera comunque punti sulla vetta, che resta distante 9 punti. La squadra di Allegri conserva comunque il quarto posto a +2 proprio sull'Atalanta, che deve però recuperare una partita.

Milan 55 (25 gare disputate)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 44 (24)

Lazio 42 (25)

Roma 40 (25)

Fiorentina 36 (23)

Verona 36 (25)

Torino 32 (24)

Empoli 31 (25)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Udinese 27 (24)

Spezia 26 (24)

Sampdoria 23 (25)

Venezia 21 (24)

Cagliari 21 (25)

Genoa 15 (25)

Salernitana 12 (24)