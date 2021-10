CLASSIFICA - Juve nona! Dopo il pari tra Atalanta e Lazio il Napoli può allungare sulla quinta

Seconda sconfitta consecutiva per la Juventus che cade sul campo del Verona. Si complica la situazione in classifica con i bianconeri che restano a quota 15, agganciati proprio dagli scaligeri. Salgono di solo un punto in classifica Atalanta e Lazio dopo l'1-1 a Bergamo di oggi.

Napoli 28

Milan 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 19*

Lazio 18 *

Fiorentina 15

Hellas Verona 15 *

Juventus 15 *

Sassuolo 14

Empoli 12

Bologna 12

Torino 11

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6

* = Una partita in più