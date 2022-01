CLASSIFICA - L'Atalanta accorcia di un solo punto sul Napoli: azzurri a +3

Poche emozioni in Lazio-Atalanta, con uno 0-0 che rispecchia pienamente quanto accaduto in campo. Alla fine ne viene fuori un punto a testa, risultato che forse non accontenta nessuno. L'Atalanta sale così a 43 punti, con la possibilità di essere superata domani dalla Juventus, mentre la Lazio sale a quota 36, con Fiorentina e Roma alle costole. Di seguito la classifica completa:

Inter 53 (22 partite disputate)

Milan 48 (22)

Napoli 46 (22)

Atalanta 43 (22)

Juventus 41 (22)

Lazio 36 (23)

Fiorentina 35 (21)

Roma 35 (22)

Verona 33 (23)

Torino 31 (21)

Empoli 29 (22)

Sassuolo 28 (22)

Bologna 27 (22)

Udinese 24 (22)

Spezia 22 (22)

Sampdoria 20 (22)

Venezia 18 (22)

Cagliari 16 (22)

Genoa 13 (23)

Salernitana 10 (21)