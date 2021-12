CLASSIFICA - L'Atalanta aggancia l'Inter ed è terza: Napoli chiamato al controsorpasso

L'Atalanta torna al successo in campionato dopo l'amara eliminazione dalla Champions League e, scavalcando il Napoli, aggancia provvisoriamente l'Inter al secondo posto in graduatoria. Hellas Verona sconfitto e undicesimo. Questa la classifica aggiornata di Serie A in attesa delle restanti gare del 27° turno:

Milan 39*

Inter 37

Atalanta 37*

Napoli 36

Fiorentina 30*

Juventus 28*

Roma 25

Lazio 25

Bologna 24*

Empoli 23

Verona 23*

Torino 22*

Sassuolo 20

Sampdoria 18*

Udinese 17*

Venezia 16*

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10*

Salernitana 8*

* Una partita in più