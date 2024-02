CLASSIFICA - L'Atalanta cala il tris al Sassuolo e vola: +9 sul Napoli

L'Atalanta trova la quinta vittoria di fila in campionato, mantenendo a tre punti il Bologna quinto. Napoli, invece, adesso a -9

© foto di gianni baratto

Finisce sul risultato di 3-0 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Sassuolo, valido per la 25esima giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini trovano la quinta vittoria di fila in campionato, la sesta nelle ultime sette, portandosi a 45 punti e mantenendo a tre lunghezze il Bologna quinto. Staccata anche la Roma a quota 38, rincorsa ancor più ardua per Fiorentina e Lazio (una partita in meno) a 37 punti e Napoli a 36.