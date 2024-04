CLASSIFICA - L'Atalanta ritorna sesta e mette la Roma nel mirino: -1

Continua il momento positivo per l'Atalanta che si impone per 2-1 sul campo del Monza.

Continua il momento positivo per l'Atalanta che si impone per 2-1 sul campo del Monza. Con questo risultato gli orobici sorpassano nuovamente la Lazio e staccano il Napoli, continuando a coltivare il sogno Champions. Sconfitta abbastanza indolore, invece, per i brianzoli, che faticano a trovare motivazioni in questo finale di stagione dopo aver conquistato la salvezza.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 54**

Lazio 52**

Napoli 49**

Fiorentina 47**

Torino 46**

Monza 43**

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15**

* una gara in meno

** una gara in più