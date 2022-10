CLASSIFICA - L'Atalanta si fa agganciare dalla Lazio: il Napoli può volare a +3 sulla seconda

L'Atalanta cade in casa contro la Lazio e perde l'opportunità di salire momentaneamente al primo posto in classifica.

L'Atalanta cade in casa contro la Lazio e perde l'opportunità di salire momentaneamente al primo posto in classifica. Orobici raggiunti proprio dai biancocelesti al terzo posto in classifica e staccati, in attesa di Roma-Napoli, da due punti dal primo posto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 26*

Milan 26

Lazio 24

Atalanta 24

Roma 22*

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Torino 14

Salernitana 13

Sassuolo 12*

Empoli 11

Bologna 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Hellas Verona 5*

Cremonese 4*

Sampdoria 3*

*Una partita in meno