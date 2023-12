CLASSIFICA - L’Atalanta si riporta a -1 dal Napoli: scavalcata la Roma

Vittoria importantissima per l'Atalanta che ha battuto una Salernitana che ha venduto cara la pelle nel monday night della sedicesima giornata di Serie A.

Vittoria importantissima per l'Atalanta contro la Salernitana, con il risultato finale di 4-1 firmato da Muriel, Pasalic, De Keteleare e Miranchuk. La Dea, grazie a questi tre punti, ha superato in classifica la Roma portandosi al sesto posto, a -2 dal Bologna, attualmente quarto e a -1 da Fiorentina e Napoli. La squadra di Filippo Inzaghi resta invece all'ultimo posto, nonostante un prova di carattere, visto che dopo essere passata in vantaggio con Pirola ha sfiorato in due occasioni il 2-2 nella ripresa, con Ikwuemesi prima e Dia poi, fermato solo dal palo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Napoli 27

Fiorentina 27

Atalanta 26

Roma 25

Torino 23

Lazio 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8