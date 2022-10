CLASSIFICA - L'Atalanta si riprende la seconda piazza e si riporta a -5 dal Napoli

Ancora una vittoria fuori casa per l'Atalanta, 5 come il Napoli, che batte 2-0 l'Empoli. I bergamaschi, in attesa di Torino-Milan, si riprendono il secondo posto in classifica riportandosi a -5 dal primo posto degli azzurri.

Questa la graduatoria aggiornata di Serie A:

Napoli 32*

Atalanta 27*

Milan 26

Lazio 24

Inter 24*

Roma 22

Juventus 22*

Udinese 21

Sassuolo 15*

Torino 14

Salernitana 13

Empoli 11*

Bologna 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8*

Sampdoria 6*

Verona 5

Cremonese 4

*= Una partita in più