CLASSIFICA - L’Atalanta stacca tutti e vola in vetta: +2 su Napoli e Milan

Grazie al 2-0 contro il Monza in trasferta l'Atalanta è adesso in vetta alla classifica di Serie A da sola, dopo le prime cinque giornata. Ancora a zero punti invece il Monza, che non è riuscito a fare il primo punto in stagione. Pareggio per 2-2 tra Salernitana ed Empoli invece, con i toscani al quarto pari su cinque partite, mentre i granata hanno raggiunto quota 6. Di seguito la classifica aggiornata.

Atalanta 13

Napoli 11

Milan 11

Roma 10

Udinese 10

Inter 9

Juventus 9

Lazio 8

Torino 7*

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Salernitana 6

Verona 5

Spezia 5

Empoli 4

Bologna 3

Lecce 2*

Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0

*Una partita in meno