CLASSIFICA - L'Inter aggancia il Milan in vetta, Napoli quarto a -3

Il Milan chiama, l'Inter risponde.

Il Milan chiama, l'Inter risponde. I nerazzurri a due settimane del derby replicano alla vittoria dei rossoneri contro la Roma piegando per 4-0 la Fiorentina a San Siro e agganciando in vetta proprio i cugini. Le due milanesi sono ora le uniche formazioni a punteggio pieno dopo tre giornate. Nell'altra gara successo in extremis del Torino contro il Genoa, con i granata che portano così a casa la prima vittoria stagionale.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 9

Milan 9

Atalanta 6

Napoli 6

Verona 6

Fiorentina 4

Juventus 4*

Lecce 4*

Bologna 4

Frosinone 4

Torino 4

Genoa 3

Monza 3

Sassuolo 3

Lazio 3

Salernitana 2*

Udinese 2

Roma 1

Cagliari 1

Empoli 0*

* = Una partita in menov