CLASSIFICA - L'Inter è seconda, scavalcato il Milan: Napoli a -1

L'inter vince in rimonta, 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e si porta al secondo posto in classifica. La squadra di Simone Inzaghi, in attesa dei match di domani scavalca il Milan e si porta a 17 punti, a -1 dal Napoli. Dopo il derby vinto nel pomeriggio 1-0 contro il Torino, passo in avanti in classifica anche della Juventus, i bianconeri sono per adesso all'ottavo posto con 11 punti.

Napoli 18

Inter 17*

Milan 16

Roma 12

Fiorentina 12

Lazio 11

Atalanta 11

Juventus 11*

Empoli 9

Torino 8*

Bologna 8

Sassuolo 7*

Udinese 7

Verona 5

Sampdoria 5

Genoa 5*

Venezia 5*

Spezia 4

Salernitana 4*

Cagliari 3*

*una partita in più