CLASSIFICA - L'Inter risponde a Napoli e Milan: rossoneri raggiunti al primo posto

Trascinata da uno straordinario Lautaro Martinez, l'Inter piega 4-0 la Salernitana e tiene il passo del Milan. I nerazzurri agganciano proprio i rossoneri al primo posto in classifica, a quota 18 punti. Punizione elevatissima per i campani che restano invece a quota 3, ancora senza vittorie in campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 18*

Inter 18*

Napoli 14*

Juventus 13

Atalanta 12

Fiorentina 11

Lecce 11*

Frosinone 9

Sassuolo 9

Torino 8

Genoa 7

Lazio 7*

Bologna 7

Verona 7

Monza 6

Roma 5

Salernitana 3*

Udinese 3

Empoli 3

Cagliari 2

* = Una partita in più