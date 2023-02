CLASSIFICA - L'Inter ristacca il Milan e si riporta a -15 dal Napoli

L'Inter batte 3-1 l'Udinese e si riprende il secondo posto in solitaria, staccando il Milan che nel pomeriggio aveva battuto il Monza.

Napoli 62*

Inter 47*

Milan 44*

Atalanta 41

Roma 41

Lazio 39

Bologna 32*

Torino 30

Udinese 30*

Juventus 29 (-15)

Monza 29*

Empoli 27

Lecce 24

Fiorentina 24

Sassuolo 24*

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11*

Cremonese 8

*una partita in più