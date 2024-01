CLASSIFICA - L'Inter scavalca la Juve in vetta. Il Napoli rosicchia un punto alla Fiorentina

Quelli conquistati a Firenze sono tre punti pesantissimi per l'Inter.

Quelli conquistati a Firenze sono tre punti pesantissimi per l'Inter. Con l'1-0 sulla Fiorentina, infatti, la squadra di Simone Inzaghi scavalca nuovamente la Juventus in testa alla classifica del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno ora un punto di vantaggio sui rivali per la vittoria dello scudetto, con una partita in meno rispetto alla squadra di Allegri. Quanto alla Fiorentina, la squadra di Italiano saluta, almeno per ora, il quarto posto: i gigliati vengono infatti scavalcati dall'Atalanta, a più due a parità di partite disputate. Rosicchiano un punto ai Viola Napoli e Lazio.

Inter 54 (21 partite giocate)

Juventus 53 (22)

Milan 46 (22)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (21)

Lazio 34 (21)

Bologna 33 (21)

Roma 32 (21)

Napoli 32 (21)

Torino 31 (21)

Genoa 28 (22)

Monza 28 (22)

Frosinone 23 (22)

Lecce 21 (22)

Sassuolo 19 (21)

Hellas Verona 18 (22)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)