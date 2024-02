CLASSIFICA - L'Inter stacca la Juve: +4 con una partita in meno

L'Inter vola via, grazie alla vittoria nel Derby d'Italia.

L'Inter vola via, grazie alla vittoria nel Derby d'Italia. Una sfida intensa e ricca di occasioni da ambo le parti, conclusa con il successo dei nerazzurri che vale doppio. Non solo i tre punti, ma anche e soprattutto l'allungo in cima alla classifica rispetto ai contendenti più accreditati per la vittoria del campionato. Decide un autogol di Gatti, che punisce la Juventus con il risultato finale di 1-0. Festa grande per la San Siro nerazzurra, che vede avvicinarsi Scudetto e seconda stella.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)