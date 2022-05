CLASSIFICA - l'Inter torna a -2 dal Milan: Samp salva prima dell'ultima con i nerazzurri

La vittoria dell'Inter in casa del Cagliari fa felice anche e soprattutto la Sampdoria.

La vittoria dell'Inter in casa del Cagliari fa felice anche e soprattutto la Sampdoria. Grazie a questo risultato, i nerazzurri si riportano a -2 dall'Inter: per lo scudetto bisognerà attendere l'ultima giornata. Ma i blucerchiati possono festeggiare con due gare d'anticipo - giocheranno domani con la Fiorentina - la salvezza, dato che né Cagliari né Salernitana possono raggiungere la squadra di Giampaolo in classifica. Quanto ai sardi, difendere la categoria diventa sempre più complicato: proprio i campani di Nicola sono ormai l'unica formazione da mettere nel mirino. Di seguito la classifica aggiornata.

Milan 83 (37 partite disputate)

Inter 81 (37)

Napoli 76 (37)

Juventus 69 (36)

Lazio 62 (36)

Roma 60 (37)

Fiorentina 59 (36)

Atalanta 59 (37)

Hellas Verona 52 (37)

Torino 50 (37)

Sassuolo 50 (37)

Udinese 44 (37)

Bologna 43 (37)

Empoli 38 (37)

Spezia 36 (37)

Sampdoria 33 (36)

Salernitana 31 (37)

Cagliari 29 (37)

Genoa 28 (37)

Venezia 26 (37)