CLASSIFICA - L'Inter vola a +12 sulla Juventus. Il Napoli rosicchia 3 punti all'Atalanta

Stop per l'Atalanta che resta così ferma a quota 46, al quinto posto, a -2 dal Bologna.

Inter-Atalanta di questa sera ha chiuso i recuperi della 21esima giornata di campionato, quella delle partite rimandate per via della Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita. E la partita di San Siro ha raccontato l'ennesimo successo convincente dell'Inter di Simone Inzaghi che grazie al 4-0 odierno vola a quota 69 con +12 (e vantaggio negli scontri diretti) sulla Juventus seconda. Un margine incoraggiante per i nerazzurri che ora potranno preparare con serenità il ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid. Stop per l'Atalanta che resta così ferma a quota 46, al quinto posto, a -2 dal Bologna, ora quarto in solitaria almeno fino alla prossima giornata. Il Napoli rosiscchia 3 punti dal quinto posto occupato dalla squadra di Gasperini.

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo 26 giornate:

Inter 69

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13