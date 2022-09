CLASSIFICA - L'Udinese (per ora) vola in vetta da sola: Inter sesta a -4

Terzo ko in campionato per l'Inter che perde 3-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Terzo ko in campionato per l'Inter che perde 3-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Nerazzurri per ora sesti staccati già di 4 punti proprio dai friulani che comandano, per ora, la classifica con 16 punti dopo cinque vittorie consecutive in campionato.

Udinese 16*

Napoli 14

Atalanta 14

Milan 14

Roma 13

Inter 12*

Lazio 11

Juventus 10

Torino 10*

Sassuolo 9*

Spezia 8*

Empoli 7*

Salernitana 7*

Fiorentina 6

Lecce 6*

Bologna 6*

Hellas Verona 5

Cremonese 2

Sampdoria 2*

Monza 1

*Una gara in più