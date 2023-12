CLASSIFICA - La capolista Inter va in fuga: +4 sulla Juventus

Con il 2-0 firmato dai soliti Lautaro Martinez e Thuram, la squadra nerazzurra volta a +4 sulla più diretta inseguitrice, la Juventus di Max Allegri.

20 punti: è l'incredibile divario in classifica tra Inter e Lazio dopo lo scontro diretto di stasera, vinto dalla squadra di Simone Inzaghi. Con il 2-0 firmato dai soliti Lautaro Martinez e Thuram, la squadra nerazzurra volta a +4 sulla più diretta inseguitrice, la Juventus di Max Allegri. Che diventano nove sulla terza, il Milan, addirittura 14 sulla quinta in classifica. 41 punti per l'Inter, mentre la Lazio rimane a quota 21, ben distante sia dalla zona Champions che da quella Europa League, sotto anche ad Atalanta e Torino. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Napoli 27

Fiorentina 27

Roma 25

Atalanta 23*

Torino 23

Lazio 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8*

*Una gara in meno