CLASSIFICA - La Fiorentina canna il doppio sorpasso, il Milan vola a +6 sulla Juve

© foto di baratto

Termina sul risultato di 1-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, valido per la 30esima giornata di Serie A. Altra vittoria per i rossoneri che ora sono in solitaria al secondo posto, a +6 sulla Juventus. Gli uomini di Italiano invece rimangono a 43 punti, mancando una chance importante per superare Napoli e Torino rispettivamente a quota 46 e 45, anche se i viola hanno ancora da recuperare la gara con l'Atalanta.