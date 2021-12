CLASSIFICA - La Fiorentina rallenta: il Napoli ha un +5 sulle quinte senza giocare

Primo pareggio stagionale per la Fiorentina, che dopo essere stata sotto per 0-2 nel primo tempo, trova il 2-2 nella ripresa grazie alle reti di Vlahovic e Torreira. I viola agganciano al quinto posto in classifica Roma e Juventus a 31 punti, a -5 dal quarto posto del Napoli. Sassuolo decimo con 24 punti.

Inter 43*

Milan 39

Atalanta 37*

Napoli 36

Roma 31*

Fiorentina 31*

Juventus 31*

Lazio 28*

Empoli 26

Sassuolo 24*

Bologna 24*

Verona 23

Torino 22

Udinese 20*

Sampdoria 18

Venezia 16

Spezia 12

Genoa 10*

Cagliari 10*

Salernitana 8*

* Una partita in più