CLASSIFICA - La Fiorentina si ferma ancora, ora è solo a +3 sul Napoli

Ecco come cambia la classifica dopo il 2-2 al Franchi tra Fiorentina e Udinese, match valido per la 20esima giornata di Serie A

© foto di gianni baratto

Finisce 2-2 allo Stadio Artemio Franchi, il match delle 18:00 tra Fiorentina e Udinese, valido per la 20esima giornata di Serie A. La Fiorentina non trova la vittoria per la seconda partita di fila in campionato, dopo il ko in trasferta contro il Sassuolo, permettendo così alle inseguitrici di avvicinarsi pericolosamente al quarto posto. La Lazio adesso è a un solo punto, il Napoli ha accorciato ed è distante solo tre lunghezze, mentre il Bologna ha perso a Cagliari. In attesa della sfida di stasera tra Milan e Roma, con anche i giallorossi che potrebbero avvicinarsi.