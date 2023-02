CLASSIFICA - La Juve aggancia il Bologna: bianconeri a -10 dalla zona Champions

La Juve tiene il passo del Bologna e allontana il Torino, ora distante 4 punti dai bianconeri.

La Juve tiene il passo del Bologna e allontana il Torino, ora distante 4 punti dai bianconeri: vincendo il Derby della Mole la squadra di Allegri consolida il settimo posto a pari merito con i felsinei, ma con i noti 15 punti in meno dovuti all'inchiesta plusvalenze. Per il Torino la battuta di arresto si traduce in 31 punti, a pari merito con l'Udinese. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo tutte le gare del 24° turno: