CLASSIFICA - La Juve aggancia la Roma al 5º posto: momentaneo -5 dal Napoli

Dopo il pareggio sul campo del Venezia, la Juventus torna a vincere e a scalare posizioni in classifica. I bianconeri agganciano la Roma al quinto posto a quota 31 punti, cinque in meno rispetto al Napoli che scenderà in campo domani. Il Bologna resta invece a quota 24. Di seguito la classifica completa

Inter 43*

Milan 39

Atalanta 37*

Napoli 36

Roma 31*

Juventus 31*

Fiorentina 30

Lazio 28*

Empoli 26

Bologna 24*

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10*

Salernitana 8*

*una partita in più