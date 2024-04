CLASSIFICA - La Juve allunga sul Bologna: +4, la Fiorentina scivola al decimo posto

Alla Juventus basta un gol di Gatti per battere la Fiorentina e allungare sul Bologna, incapace di vincere contro il Frosinone nel lunch match.

Alla Juventus basta un gol di Gatti per battere la Fiorentina e allungare sul Bologna, incapace di vincere contro il Frosinone nel lunch match. Bianconeri che sono a più sette dal quinto posto, più dodici dall'Atalanta con una partita in meno. I viola salutano i sogni di Champions, pur con una partita in meno. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 79 (30)

Milan 68 (31)

Juventus 62 (31)

Bologna 58 (31)

Roma 55 (31)

Atalanta 50 (30)

Napoli 48 (31)

Lazio 46 (31)

Torino 44 (31)

Fiorentina 43 (30)

Monza 42 (31)

Genoa 38 (31)

Lecce 29 (31)

Udinese 28 (30)

Cagliari 30 (31)

Empoli 28 (31)

Hellas 27 (31)

Frosinone 26 (31)

Sassuolo 25 (31)

Salernitana 15 (31)