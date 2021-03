CLASSIFICA - La Juve risale, la Lazio può staccarsi al 7° posto (che porta in Conference League)

Con la vittoria in rimonta contro la Lazio, la Juventus sale a quota 52 punti, a -1 dal Milan che giocherà domani (ma considerando il recupero le squadre hanno lo stesso numero di partite). La Lazio resta settima, a -1 dal Napoli che domani può provare ad allungare ed allontanare così il settimo posto che da quest'anno porta in Conference League e non in Europa League. Nel pomeriggio il pari prezioso per Spezia e Benevento in chiave salvezza mentre l'Udinese sale ancora e condanna il Sassuolo all'anonimato. Di seguito la classifica completa