CLASSIFICA - La Juve scende al 3° posto. L'Atalanta aggancia la Roma: di nuovo +3 sul Napoli

GIOVANILI PRIMAVERA, NAPOLI SCONFITTO A CERCOLA: IL CESENA PASSA DI MISURA Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 1-0 nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A LECCE, D'AVERSA SI SCUSA: "NESSUNA TESTATA, MA PESSIMO ESEMPIO" (ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Desidero chiedere scusa a tutti e al contempo riscostruire il triste e spiacevole episodio che mi ha visto protagonista in negativo al termine di Lecce-Verona". Il tecnico dei salentini, Roberto D'Aversa affida ai social le pubbliche...