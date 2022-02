CLASSIFICA - La Juve si affaccia in zona Champions: scavalcata l'Atalanta

Successo fondamentale per la Juventus, che piega l'Hellas Verona e torna in corsa quantomeno per un posto in Champions League, se non anche per lo Scudetto. I bianconeri sono adesso quarti (sorpassata l'Atalanta) e distanti 8 punti dalla capolista Inter. Per l'Hellas Verona, invece, sconfitta indolore.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa del posticipo:

Inter 53 (23 partite disputate)

Napoli 52 (24)

Milan 52 (24)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 39 (24)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (23)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (23)

Udinese 27 (23)

Spezia 25 (23)

Sampdoria 23 (24)

Cagliari 20 (24)

Venezia 18 (23)

Genoa 14 (24)

Salernitana 10 (22)