CLASSIFICA - La Juve si allontana dal 4º posto: domani il Napoli può andare a +11

Dopo la vittoria della Fiorentina sulla Salernitana nel match delle 15, la Juventus impatta in casa del Venezia per 1-1. Domani Napoli e Atalanta possono allungare sui bianconeri. Questa la classifica aggiornata in attesa del match di questa sera fra Udinese e Milan:

Milan 38

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 30*

Juventus 28*

Roma 25

Lazio 25

Bologna 24

Hellas Verona 23

Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 19

Sampdoria 18*

Udinese 16

Venezia 16*

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10*

Salernitana 8*

* una gara in più