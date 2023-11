CLASSIFICA - La Juve tiene il passo dell’Inter: bianconeri secondi a -2

La Fiorentina gioca, la Juventus segna e vince.

La Fiorentina gioca, la Juventus segna e vince. Così al Franchi la squadra di Allegri strappa tre punti pesantissimi per mantenere vivo il suo sogno Scudetto, visto che adesso si trova a -2 dalla vetta occupata dall'Inter. I viola scalano invece in ottava posizione, con gli stessi punti della Roma (17). Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle ultime due gare valide per l'undicesimo turno: