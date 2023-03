CLASSIFICA - La Juventus scavalca il Torino: bianconeri settimi a -4 dall'Atalanta

La Juventus vince una partita pazza contro la Sampdoria e scavalca in classifica sia il Torino sia il Bologna, portandosi a -4 dall'Atalanta e quindi dal sesto posto. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa dell'ultima sfida valida per il 26° turno:

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 47*

Roma 47

Atalanta 42

Juventus 38

Torino 37

Bologna 36

Udinese 35

Fiorentina 34

Monza 33

Sassuolo 33

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25*

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 12

Cremonese 12

*Una partita in meno