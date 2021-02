CLASSIFICA - La Juventus vince e sale al terzo posto: Napoli settimo a -4 dalla Champions

La Juventus di Pirlo batte 3-0 il Crotone e sale al terzo posto in classifica. La squadra bianconera, con questa vittoria, sale a quota 45 punti in classifica, al terzo posto a -4 dal Milan. Roma che con il pareggio a Benevento di ieri scende al quarto posto, Napoli in settima posizione in graduatoria. Di seguito la classifica.