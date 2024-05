CLASSIFICA - La Lazio fallisce il sorpasso: agganciata la Roma al sesto posto

Risultato agrodolce per i biancocelesti di Tudor che agganciano la Roma al sesto posto, fallito dunque il sorpasso ai giallorossi, in vantaggio negli scontri diretti.

Finisce 1-1 il match di San Siro tra Inter e Lazio, un pareggio ininfluente per i padroni di casa, che tra pochi minuti riceveranno la coppa per la vittoria del ventesimo Scudetto. Risultato agrodolce per i biancocelesti di Tudor che agganciano la Roma al sesto posto, fallito dunque il sorpasso ai giallorossi di Daniele De Rossi, in vantaggio negli scontri diretti.

La Fiorentina può ancora recuperare punti sui biancazzurri, la Roma invece può allungare nuovamente sui rivali, ma servirà una vittoria questa sera contro il Genoa. Di seguito la classifica aggiornata.

Inter 93 punti*

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 60*

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più