CLASSIFICA - La Lazio (per ora) accorcia sul Napoli: -13, +10 sulla quinta

La Lazio passa con un comodo 3-0 a La Spezia e consolida il secondo posto in classifica.

La Lazio passa con un comodo 3-0 a La Spezia e consolida il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri, in attesa delle gare di domani e domenica, si porta a -13 dal Napoli e vede il suo vantaggio sul quinto posto occupato dall'Inter salire a 10 punti. Brutta sconfitta per lo Spezia, che ora dista 7 punti dal penultimo posto della Cremonese.