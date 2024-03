CLASSIFICA - La Lazio stende la Juve e supera il Napoli al 7° posto

I biancocelesti conquistano tre punti pesantissimi in ottica Europa portandosi al 7° posto a 46 punti: scavalcati in un solo colpo Napoli, Torino e Fiorentina

© foto di baratto

La Lazio batte 1-0 la Juventus alla prima con Igor Tudor in panchina. I biancocelesti conquistano tre punti pesantissimi in ottica Europa portandosi al settimo posto a 46 punti: scavalcati in un solo colpo Napoli, Torino e Fiorentina**, rispettivamente a quota 45, 44 e 43 punti.

** due partite in meno