CLASSIFICA - La Roma crolla a Udine: il Napoli conserva il primo posto

Bruttissimo stop in classifica per la Roma di Mourinho, che crolla 4-0 e fallisce il sorpasso in testa a Napoli e Milan. Giallorossi ora quinti in classifica a -1 dalla coppia di testa, insieme all'Atalanta (1 gara in meno) e proprio all'Udinese. Di seguito la classifica aggiornata. Napoli 11

Milan 11

Atalanta 10*

Roma 10

Udinese 10

Inter 9

Juventus 9

Lazio 8

Torino 7*

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Salernitana 5*

Verona 5

Spezia 5

Empoli 3*

Bologna 3

Lecce 2*

Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0*

*Una partita in meno