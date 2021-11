CLASSIFICA - La Roma sale al quinto posto: scavalcate Juve, Lazio e Fiorentina

José Mourinho di salire al quinto posto in solitaria: 22 i punti per i giallorossi, uno in più di Lazio, Fiorentina e Juventus.

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Roma 22

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Bologna 18

Verona 16*

Empoli 16*

Sassuolo 15

Venezia 15

Torino 14*

Udinese 14*

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari 7

Salernitana 7 * Una partita in meno