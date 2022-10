CLASSIFICA - La Roma si mantiene a -4 dalla capolista Napoli: giallorossi quinti

Seconda vittoria di fila in Serie A per la Roma che non perde contatto con le prime in classifica.

Seconda vittoria di fila in Serie A per la Roma che non perde contatto con le prime in classifica. I giallorossi battendo il Lecce per 2-1 si portano a quota 19 punti, a -4 dalla vetta occupata dal Napoli avendo però davanti anche Atalanta, Milan e Udinese. Il Lecce resta invece a quota 7 punti, agganciato dal Bologna. Di seguito la classifica aggiornata: Napoli 23

Atalanta 21

Milan 20

Udinese 20

Roma 19

Lazio 17*

Inter 15

Juventus 13

Sassuolo 12

Torino 11

Salernitana 10

Monza 10

Fiorentina 9*

Empoli 8

Spezia 8

Lecce 7

Bologna 7

Hellas Verona 5

Cremonese 3

Sampdoria 3 *Una partita in meno