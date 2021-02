CLASSIFICA - La Roma spreca una grande occasione: giallorossi a -5 dal Milan

Grande occasione sprecata per la Roma di Fonseca, che impatta a Benevento, pareggiando 0-0 contro in sanniti. I giallorossi restano terzi rosicchiando un solo punto al Milan sconfitto nel derby. Punto d'oro invece per il Benevento, i campani ora sono a +10 sul terzultimo posto occupato dal Cagliari.