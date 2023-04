CLASSIFICA - La Roma stacca le milanesi: giallorossi terzi a +3 sul Milan

La Roma cala il tris in casa contro l'Udinese e consolida il terzo posto in classifica a quota 56 punti, con l'obiettivo ormai dichiarato di provare a qualificarsi alla prossima Champions League. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa del monday night del 30° turno:

Napoli 75

Lazio 61

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 48*

Juventus 44 (15 punti di penalizzazione)

Bologna 44

Fiorentina 41*

Sassuolo 40

Torino 39

Udinese 39

Monza 38

Empoli 32

Salernitana 30

Lecce 28

Spezia 26

Verona 23

Cremonese 19

Sampdoria 16

*Una partita in meno