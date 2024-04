CLASSIFICA - La Roma vince e avvicina il Bologna: la Lazio rischia il 7° posto

La Roma conquista tre punti fondamentali per la corsa Champions: la Lazio rischia un doppio sorpasso da parte di Napoli e Torino

All'Olimpico termina sul risultato di 1-0 il derby tra Roma e Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A. Non senza fatica i giallorossi conquistano tre punti fondamentali per la corsa Champions: adesso gli uomini di De Rossi sono al quinto posto a sole due lunghezze dal Bologna e con l'Atalanta a -5. Pesante k.o. invece per i biancocelesti, che rischiano un doppio sorpasso da parte di Napoli e Torino.

Di seguito la classifica completa.

Inter 79

Milan 68*

Juventus 59

Bologna 57

Roma 55*

Atalanta 50

Lazio 46*

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29*

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Sassuolo 25*

Salernitana 15*

*una partita in più