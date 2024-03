CLASSIFICA - La Roma vola con De Rossi: scavalcata l'Atalanta e -1 dal 4° posto

La Roma vola con De Rossi: momentaneamente scavalcata l'Atalanta al quinto posto, tamponando il Bologna (quarto) che ora dista solo un punto.

© foto di baratto

Termina sul risultato di 1-4 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Roma, valido per la 27esima giornata di Serie A. De Rossi trova la sesta vittoria su sette gare giocate in campionato sulla panchina giallorossa. In attesa che giochino tutte le rivali, è momentaneamente scavalcata l'Atalanta al quinto posto, tamponando il Bologna (quarto) che ora dista solo un punto.