GIOVANALI UFFICIALE - L'AZZURRINO D'AVINO CONVOCATO DALL'UNDER 18 PER LA SFIDA CON LA SERBIA Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d'Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... LE ALTRE DI A CLASSIFICA - LA SAMPDORIA SPROFONDA: SOLO 2 PUNTI IN 7 GIORNATE Balzo in avanti dello Spezia, che superando la Sampdoria col risultato di 2-1 si porta momentaneamente a meno due da Torino e Juventus. Resta al penultimo posto la formazione blucerchiata: ora gli uomini di Giampaolo rischiano di essere staccati dalla...