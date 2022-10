CLASSIFICA - Lazio agganciata dall'Inter al quarto posto, la vetta dista 8 punti

I biancocelesti restano dunque quarti a 24 punti, agganciati dall'Inter in attesa della Roma.

Colpo esterno inaspettato per la Salernitana che si impone per 3-1 sul campo della Lazio. I biancocelesti restano dunque quarti a 24 punti, agganciati dall'Inter in attesa della Roma. I campani salgono invece al nono posto sorpassando momentaneamente il Sassuolo. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 32*

Atalanta 27*

Milan 26

Lazio 24*

Inter 24*

Roma 22

Juventus 22*

Udinese 22*

Salernitana 16*

Sassuolo 15*

Torino 14

Fiorentina 13*

Empoli 11*

Bologna 10

Monza 10

Spezia 9*

Lecce 8*

Sampdoria 6*

Verona 5

Cremonese 5*

*= Una partita in più