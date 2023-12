CLASSIFICA - Lazio, altra chance sprecata a Verona: solo un pari ed è -3 dal Napoli

Un punto che fa più felice il Verona rispetto alla Lazio, dopo il primo anticipo di questo sabato di Serie A.

Un punto che fa più felice il Verona rispetto alla Lazio, dopo il primo anticipo di questo sabato di Serie A. Thomas Henry regala ancora una volta un pareggio all'Hellas, che rimonta la squadra di Sarri e aggancia al quartultimo posto l'Empoli, che ha una partita in meno. Più amaro invece il punto per la Lazio, che perde una buona chance per avvicinare il Napoli e sfruttare l'incrocio tra Atalanta e Milan, in campo tra meno di un'ora.

Ecco la classifica aggiornata dopo le prime due gare della 15^ giornata.

Juventus 36*

Inter 35

Milan 29

Roma 24

Napoli 24*

Fiorentina 23

Bologna 22

Lazio 21*

Atalanta 20

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona 11*

Cagliari 10

Salernitana 8

* una partita in più