CLASSIFICA - Lazio quinta, scavalcata l'Atalanta: anche il Napoli può superare Gasp

La Lazio vendica l'eliminazione di in Coppa Italia e stavolta passa 3-1 a Bergamo. Scavalcati i bergamaschi in classifica, gli uomini di Inzaghi sono ora quinti. Il Sassuolo grazie al pareggio di Boga all'ultimo secondo supera il Verona ed è ottavo. In zona salvezza preziosissimi 3 punti per il Genoa che si porta a +6 sulle terz'ultime.