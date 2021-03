CLASSIFICA - Milan a -3 dall'Inter, Napoli chiamato ad accorciare il -6 dalla Champions

Importantissima vittoria del Milan a Verona, battuto l'Hellas 2-0 nonostante le tante assenze in casa rossonera. La squadra di Pioli, in attesa di Inter-Atalanta di domani, accorcia sui cugini, distanti ora 3 punti. Nel lunch match la Roma vince 1-0 contro il Genoa e si porta da sola al quarto posto. Il Napoli, distante 6 lunghezze, proverà a dimezzare lo svantaggio vincendo stasera. In zona retrocessione il Crotone vince col Torino e accende un barlume di speranza.