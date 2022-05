CLASSIFICA - Milan a un punto dallo scudetto, Atalanta quasi fuori dall'Europa

Se l'Inter non dovesse vincere stasera il Milan festeggerà il titolo con una giornata di anticipo.

Il Milan batte 2-0 l'Atalanta e si avvicina al titolo! Sono 83 i punti in campionato per i rossoneri, che dovranno attendere la gara di stasera dell'Inter, impegnata in Sardegna contro il Cagliari: al momento sono 5 i punti di vantaggio dei rossoneri sui nerazzurri, se l'Inter non dovesse vincere stasera il Milan festeggerà il titolo con una giornata di anticipo.

Milan 83 (37 partite disputate)

Inter 78 (36)

Napoli 76 (37)

Juventus 69 (36)

Lazio 62 (36)

Roma 60 (37)

Fiorentina 59 (36)

Atalanta 59 (37)

Hellas Verona 52 (37)

Torino 50 (37)

Sassuolo 50 (37)

Udinese 44 (37)

Bologna 43 (37)

Empoli 38 (37)

Spezia 36 (37)

Sampdoria 33 (36)

Salernitana 31 (37)

Cagliari 29 (36)

Genoa 28 (37)

Venezia 26 (37)